«الصخري» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق عدة.. الجمعة والسبت

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، هطول أمطار متفاوتة مع أجواء باردة نسبيًا، اليوم الجمعة وغدًا السبت، في مناطق عدة.

وقال الصخري إن هطول الأمطار يشمل نواحي مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وشرقها، وتمتد إلى غرب وجنوب منطقة الرياض ثم شمالها الغربي وشمالها.

وتشمل الحالة المناخية أجزاء من القصيم، وجنوب إلى شرق حائل، ثم حفر الباطن، والصمان، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

ويتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة.

تتأثر بالحالة المناخية نفسها منطقتا: الرياض، الشرقية، مع تكون ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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