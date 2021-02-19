تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق مكة المكرمة «الطائف، ميسان، الخرمة، المويه، تربة، رنية» والشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقيق، رأس تنورة» وعسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، محايل»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وتشهد منطقة نجران «حبونا، بدر الجنوب، نجران» ومنطقة الرياض «السليل، وادي الدواسر» تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.