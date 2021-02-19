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خالف احترازات كورونا.. الفرق الرقابية بجدة تداهم مقهى شهيرًا بجدة التاريخية

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت تقديم الشيشة والمعسّلات به

داهمت الفرق الرقابية بأمانة جدة، أحد المقاهي الشهيرة المتواجدة في جدة التاريخية؛ لمخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس المستجد.

وعلمت «عاجل»، أن الأمانة تلقت بلاغًا يُفيد بملاحظة دخول بعض الأشخاص للمقهى من الباب الخلفي رغم اغلاقه منذ بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كوفيد– 19.

وعلى الفور، داهمت الأمانة المقهى وضبطت الفرق الرقابية القائمين على المقهى وهم يقدمون المعسلات والشيشة؛ ما يُعد مخالفة واضحة للإجراءات الاحترازية لكوفيد١٩.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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