السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 508 وفيات و9113 إصابة جديدة بكورونا



برلين 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9113 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.369.719 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67.206 حالات وفاة.

// انتهى //

09:23ت م

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برلين 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و508 وفيات.وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.369.719 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67.206 حالات وفاة.// انتهى //09:23ت م0028

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