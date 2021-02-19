السعودية اليوم / الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت الصين 10 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 89.816 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة .

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07:32ت م

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بكين 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت الصين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 89.816 إصابة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة .// انتهى //07:32ت م0021

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