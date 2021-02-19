السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(نجران، جازان، عسير ،الباحة ، الرياض ،الشرقية). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.