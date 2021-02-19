شكرا لمتابعة خبر عن كشافة تعليم ينبع تستزرع 250 شجرة مانجروف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

نفذ فريق كشافة تعليم ينبع مشروع تنظيف المتنزه البري بوادي خمال، بهدف رفع الوعي بأهمية حماية البيئة، وتنمية ذلك في نفوس الطلاب ليصبح واقعًا في حياتهم.

وقام فريق الكشافة بأعمال النظافة بموقع المتنزه البري، حيث تم تنظيف المنطقة من المخلفات التي تشكل خطورة على الصحة العامة من خلال تزويد الفرق بجميع الأدوات اللازمة لضمان فعالية التنظيف، ويأتي ذلك ضمن فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها في دورته الـ 13 .

وأوضح المفوض الكشفي بتعليم ينبع موفق الزويهري أن فريق العمل بالكشافة يسعى لتحقيق أهداف المشروع بما يتوافق مع برامجه وفعالياته وينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسة حيث نصت أن الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية من واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.

وبين الزويهري أن فعاليات المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها في دورته الـ ١٣ المنفذة في محافظة ينبع هذا العام يتخللها العديد من الأنشطة الميدانية التي تشمل زراعة 250 شجرة مانجروف مقدمة من شركة أرامكو، بالإضافة إلى تنظيف المنتزهات البرية في كل أسبوع بمشاركة طلاب الكشافة في المدارس, لترسيخ مفهوم أهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل الدور المجتمعي للحفاظ عليها والممتلكات، فضلاً عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.