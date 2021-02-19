شكرا لمتابعة خبر عن والد الطفل المحروق في جازان يكشف تفاصيل الواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف والد الطفل المحروق بمنطقة جازان، والتي كانت "صدى" قد تناولت قصته، سبب تعرض ابنه للضـرب والحرق لافتًا إلى أن ذلك يرجع لخلاف اندلع بينه وبين مجموعة من أقاربه على هاتف جوال.

وأوضح والد الطفل، أن 3 أشخاص اعتدوا على ابنه بالضـرب المبرح والحرق في أنحاء متفرقة من جسمه، وأنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة، وفقًا لـ "أخبار 24".

وأكد أن عمر ابنه 13 عاماً وأن من قاموا بضـربه يكبرونه وجميعهم متزوجون، كما أن جميع المعتدين في قبضة رجال الأمن؛ حيث كان المتحدث باسم شرطة منطقة جازان قد أفاد في وقت سابق، بأنه تم تحديد المتسبب في إيذائه وهو أحد أقاربه، وجرى القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.