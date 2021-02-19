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بمشاركة المعلمي.. سفراء دول مجلس التعاون بالأمم المتحدة يناقشون التحديات المشتركة

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الرياض - محمد عبدالله - بحثوا سبل تعزيز التعاون بينهم

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاجتماع الأول لسفراء دول لدى الأمم المتحدة الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي والمندوب المراقب لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة.

وجرى -خلال الاجتماع- مناقشة أبرز القضايا التي تهم دول الخليج، والتحديات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم مصالح دول الخليج ويحافظ على وحدة الصف في أروقة ‫الأمم المتحدة.

حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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