أسعار سيارة مرسيدس 2021 في السعودية

تحظى ماركة مرسيدس الألمانية التابعة لشركة Daimler AG، بقيمة كبيرة في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، على اختلاف طرازاتها ومميزاتها وخصائصها، وتختلف أسعار سيارات مرسيدس 2021 في السعودية، حسب المميزات الموجودة بها سواء كانت ميزات التوفير أو الأمان وغيرها، وهو ما نرصده من خلال السطور التالية.

سعر مرسيدس إس كلاس 2021

تأتي سيارة مرسيدس إس كلاس 2021 بالعديد من المميزات الجيدة، على راسها:

نظام صوت رباعي الأبعاد يحتوي على 30 مكبر صوت.

3 شاشات اختيارية خلف السيارة.

تعمل بنظام الواقع المعزز .

محرك توربيني سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر.

نظام الكبح الأوتوماتيك في حالات الطوارئ.

سعر مرسيدس إس كلاس يتراوح بين 475 ألف ريال و590 ألف ريال.

سعر مرسيدس مايباخ GLS 600 2021

سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600 2021 تحظى بالعديد من المميزات والإضافات المهمة، وهي كما يلي:

أبواب خلفية عريضة، وضوء ربع ثابت. مصد أمامي وفتحات تهوية ذات شكل مميز. محرك V8 ثنائي التيربو سعر 4 لتر بقوة 496 حصانا. ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بنظام الدفع الرباعي. نظام إضاءة داخلي 64 لونا. مقاعد أمامية مزودة بإعدادات التدليك وذاكرة بأربعة أوضاع. فتحة سقف مميزة. يتوقع أن يبدأ سعر مرسيدس مايباخ GLS 600 2021 من 750 ألف ريال سعودي.

سعر مرسيدس GLA 2021

سيارة مرسيدس مايباخ GLA 2021 بها مميزات وإضافات مهمة، هي كالآتي: