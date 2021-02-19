شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم: سحب رعدية ممطرة على الشرقية و5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(نجران، جازان، عسير ،الباحة ، الرياض ،الشرقية). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .