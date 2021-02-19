شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 37 مسلخا عشوائيا بضاحية الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الدمام، 37 مسلخا عشوائيا، في ضاحية الملك فهد بالدمام، وذلك خلال حملات ميدانية نفذتها إدارتا المراقبة والأسواق، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام.

وأوضحت البلدية أن الحملات أسفرت عن ضبط 37 مسلخا عشوائيا في الضاحية، وجرى إزالتها، مشيرة إلى أن المسالخ المخالفة تعمل في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على مواصلة جهودها لضبط جميع المخلفات التي تعرض صحة المجتمع للخطر.