شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏قصة تجهيز عربة ملكية بالسكة الحديد لنقل الملك فيصل من الرياض إلى الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سرد المشرف على مكتب الدكتور غازي القصيبي، هزاع العاصمي، أمس الخميس، قصة العربة الملكية بالسكك الحديدية التي جُهزت للملك فيصل - رحمه الله - بناءً على طلبه خلال أسبوعين فقط؛ للانتقال من الرياض إلى الشرقية.

وأوضح هزاع العاصمي خلال لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن الملك فيصل طلب من الدكتور غازي القصيبي الذي كان وقتها مديراً للسكك الحديدية تجهيز العربة الملكية للتوجه إلى الشرقية بعد أسبوعين، لافتًا إلى أن القصيبي كلّف العاملين في الورشة بهذا الأمر مع إعداد غرفة نوم داخل العربة أيضاً.

وأشار إلى أن الرحلة استغرقت من 6 إلى 7 ساعات، لكن العجيب في الأمر أن الدكتور القصيبي لاحظ عدم تحرك الملك فيصل من كرسيه طيلة ساعات الرحلة وانشغاله بالتأمل والتفكير؛ مؤكدًا أن الدكتور غازي القصيبي حرص خلال فترة توليه السكك الحديدية على تحفيز العاملين من خلال تسوية أزماتهم وإنشاء نادٍ رياضي ومستوصف صحي لهم، فضلًا عن منح مَن مر على عملهم 15 عاماً بالسكك الحديدية أراضي مميزة.