شكرا لمتابعة خبر عن رفع جاهزية جميع المراكز الإسعافية في تبوك ونشر 7 فرق إضافية بسبب الثلوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

واكب فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة والصادرة من المركز الوطني للأرصاد، برفع جاهزيته والعمل على خطة الطوارئ المعدة مسبقاً لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة خلال هطول الأمطار وتساقط الثلوج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع الهيئة بالمنطقة محمد العنزي، أن الفرع كثف جهوده لتقديم الخدمات الإسعافية من خلال رفع جاهزية جميع المراكز الإسعافية البالغ عددها أكثر من (25) مركزاً إسعافياً، بالإضافة إلى نشر (7) فرق إسعافية إضافية مساندة تعمل على مدار الساعة على امتداد طريق تبوك وصولاً إلى محافظة حقل من خلال وجودها بمراكز الزيتة وعلقان وأملج والوجه، تحسبًا لأي طارئ قد يحدث - لا قدر الله -.

وبين جاهزية واستعداد غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك لاستقبال جميع البلاغات على الرقم الموحد ( ٩٩٧ ) أو عبر التطبيق الإلكتروني ( أسعفني ), داعياً المواطنين والمقيمين إلى أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع جميع الإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنياً السلامة للجميع.