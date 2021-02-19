أخبار السعودية اليوم.. الصحة تدشن مركزًا للقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة.. و6 مناطق تشهد الجمعة سحبًا رعدية ممطرة

ترصد «صحيفة عاجل » أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م، منها: وزارة الصحة تدشن مركزًا للقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة، و6 مناطق بالمملكة تشهد سحبًا رعدية ممطرة، ومصادر توضح لعاجل عدم صرف العلاوة السنوية لمنسوبي الخطوط السعودية.

وزارة الصحة تدشن مركزًا للقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة

دشَّنت وزارة الصحة مركزًا لقاحات كورونا بالعاصمة المقدسة، وتم إعطاء اللقاح لأول لمواطن بالمركز ممن سجَّلوا عبر تطبيق «صحتي».

«الزكاة والدخل» تحدد 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة يمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث إحداها

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل نحو 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة، ويمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث أي من هذه المخالفات.

الجوازات السعودية: 4 خطوات لتسجيل مواطني دول التعاون الخليجي في أبشر

حددت المديرية العامة للجوازات خطوات تسجيل مواطني دول التعاون الخليجي، والمقيمين من التابعين، والزوار من حاملي تأشيرة الزيارة، في منصة أبشر للاستفادة من خدماتها.

التأمينات الاجتماعية: 5 فئات يحق لهم صرف معاش مبكر

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف.

تعرف على 10 مخالفات مرورية غراماتها 500–900 ريال

حددت الإدارة العامة للمرور نحو 10 مخالفات مرورية غراماتها من 500 إلى 900 ريال، ردًّا على استفسارات المواطنين.

«البيئة»: بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ وذلك بناءً على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/11/1441هـ، إضافة إلى منح مهلة 9 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة بمشاتل النباتات غير المحصولية والمناحل في أراضي الغطاء النباتي، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

«الحصيني» يوضح المناطق المتأثرة بالموجة الباردة.. ويتوقع اعتدالًا مرتقبًا بالأجواء

توقَّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليومَ الخميس، موجة برد متوسطة القوة تؤثر على معظم المناطق وانخفاض في الحرارة اليوم من 7 الى 11 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن العاصمة الرياض الدرجة العظمى 31 درجة مئوية (أمس الأربعاء) فيما سجلت اليوم الخميس 20 درجة مئوية، كما هطلت أمطار على أجزاء من منطقة الرياض.

«الأرصاد» عن طقس الجمعة: 6 مناطق بالمملكة تشهد سحبًا رعدية ممطرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، سحبًا رعدية ممطرة تصحبها رياح سطحية نشطة وتدن الرؤية الأفقية على مناطق: «نجران، جازان، عسير والباحة، والرياض والشرقية».

منح 23 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح 23 مواطنًا ومواطنةً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرُّعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء أكان العضو من حي أو من متوفى دماغيًّا.

رئيس الهيئة العامة للنقل يُشيد بقرار توحيد مرجعية الخطوط الحديدية في سار

أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد مرجعية الخطوط الحديدية في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يعكس وعي القيادة الرشيدة بأهمية رفع كفاءة أو استدامة القطاع؛ ليتمكن من تنفيذ الخطط الطموحة للربط السككي بين مناطق المملكة ودول الجوار، مُعتبرًا إياه قرارًا تاريخيًّا، وسيكون له أثره الإيجابي الكبير، مفيدًا بأن تطبيقه سيكون من أبريل 2021.

مصادر:عدم صرف العلاوة السنوية لمنسوبي الخطوط السعودية

كشفت مصادر «عاجل» عن أن الخطوط السعودية أصدرت قرارًا بعدم صرف العلاوة السنوية للعام الجاري لجميع منسوبي شركات المؤسسة بالكامل.

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