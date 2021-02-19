السعودية اليوم / مصر تسجل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر 656 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الآن بلغ 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة تم شفاؤها، و 10201 حالة وفاة.

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03:10ت م

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القاهرة 07 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت مصر 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 51 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الآن بلغ 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة تم شفاؤها، و 10201 حالة وفاة.// انتهى //03:10ت م0013

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