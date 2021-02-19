شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مراكز جديدة للقاحات «كورونا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل 6 آلاف مستفيد، أمس، على لقاح فيروس «كورونا» المستجد في الدمام، من خلال مركز اللقاحات في الدمام، وذلك بعد بدء المرحلة الثانية من خطة وزارة الصحة للقاحات، ويستمر تطعيم المستفيدين بلقاح «فايزر» في نفس المركز.

مراكز جديدة

ودشنت الصحة، أمس الخميس، مركزين جديدين للتطعيم بلقاحات كورونا في الشرقية، وذلك في كل من مركز صحي الجامعيين، ومركز صحي الفيصلية بالدمام، ويعملان في الفترة المسائية من 4 م إلى 12 ص، وعلمت ”الخليج 365” أن المراكز الجديدة تستخدم لقاح «أسترازينيكا».

حماية مجتمعية

وأوضح تجمع الشرقية الصحي أنه سيتم افتتاح مراكز أخرى إضافية قريبا، لتحقيق الحماية المجتمعية، والحد من انتشار فيروس «كوفيد 19». كانت وزارة الصحة قد افتتحت مركز لقاحات «كورونا» في معارض الظهران الدولية، وهو ثالث مركز بالمملكة للتطعيم ضد الفيروس، والأول بالمنطقة الشرقية.

تسجيل للتطعيم

وأهابت الصحة بجميع المواطنين والمقيمين، المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح، وذلك عبر تطبيق «صحتي»، والاتصال على «973» في حال وجود أي استفسار.

خطة قادمة

وعلمت ”الخليج 365” أن الخطة القادمة تستهدف تدشين مراكز للقاحات كورونا في مركز صحي الخبر الجنوبية بالعقربية، ومركز صحي ابن الهيثم برأس تنورة، والصالة الخضراء بالدمام، ومركز صحي كورنيش الخبر، ومستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف، ومستشفى الجبيل، ومستشفى الخفجي، ومحافظة بقيق.

حركة سلسة

وأشاد مواطنون بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين والعاملين بالمراكز وحسن الاستقبال، وسلاسة الحركة وتقديم الخدمات في مدة زمنية قصيرة، موصين الجميع بالتقدم للحصول على اللقاح حفاظا على سلامة المجتمع.

فخر واعتزاز

وقال المواطن مصلح السبيعي إنه يشعر بالفخر والاعتزاز، خاصة تجاه الجهود المبذولة من المملكة، في توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، مشيدا بالتنظيم والترتيب القائم في المركز، بالإضافة إلى جهود جميع العاملين وسلاسة الحركة، حيث إنه لا يستغرق وقتا طويلا حتى يصل إلى صالة الانتظار بعد الحصول على اللقاح رغم أعداد المستفيدين الهائلة.

سلامة وصحة

وأوصى الجميع بالتقدم للحصول على اللقاح، وأن عائلته ينتظرون موعدا للحصول على اللقاح، موضحا أن أخذ اللقاح واجب ديني ووطني للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

تنظيم واستقبال

وأكد المواطن فالح القريشي أن التنظيم والاستقبال في المركز عالٍ، ويعد من أفضل المراكز على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه لم يستغرق سوى دقائق قليلة حتى حصوله على اللقاح.

وأوصى الجميع بالتقدم للحصول على اللقاح لإعطاء المناعة الكافية لحماية المجتمع والحد من انتشار الفيروس.

جرعة أولى

وأوضح المواطن عايض البيضاني أنه لم يشعر بأي أعراض، منذ حصوله على الجرعة الأولى للقاح، مؤكدا أن المركز لا يزال متمسكا بجهوده في التنظيم وسلاسة الحركة، وأنه استغرق 5 دقائق حتى وصل إلى صالة الانتظار بعد الحصول على اللقاح.

وأضاف إنه يجب على الجميع التقدم للحصول على اللقاح، خاصة أن الدراسات المنشورة تؤكد أن اللقاح آمن وسليم للجميع.