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المملكة تشارك في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان

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الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة، في الدورة الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم.

ويرأس وفد المملكة، رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، والذي يتولى تقديم كلمة المملكة بالجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حقوق الطفل، والحق في الصحة في حالات الطوارئ والأوبئة والوصول العادل للقاحات، ومكافحة التمييز العنصري، والحق في الغذاء، والحق في البيئة، والحق في السكن اللائق، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سينظر المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، ومنها سوريا وإيران وجنوب السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وميانمار وبيلاروس «روسيا البيضاء». كما يتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوري الشامل لـ 14 دولة خلال هذه الدورة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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