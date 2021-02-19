شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة، في الدورة الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 23 مارس القادم.

ويرأس وفد المملكة، رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، والذي يتولى تقديم كلمة المملكة بالجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في هذه الدورة عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها حقوق الطفل، والحق في الصحة في حالات الطوارئ والأوبئة والوصول العادل للقاحات، ومكافحة التمييز العنصري، والحق في الغذاء، والحق في البيئة، والحق في السكن اللائق، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سينظر المجلس في هذه الدورة أوضاع حقوق الإنسان في عدد من البلدان، ومنها سوريا وإيران وجنوب السودان والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وميانمار وبيلاروس «روسيا البيضاء». كما يتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوري الشامل لـ 14 دولة خلال هذه الدورة.