شكرا لقرائتكم خبر عن تسريع إنجاز القضايا وتسهيل الإجراءات بدوائر النيابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، العاملين بفرع النيابة العامة في منطقة عسير، بالعمل على راحة المراجعين وتسريع إنجاز القضايا وتسهيل الإجراءات، والدقة في إنفاذ الأحكام الجزائية، وسرعة إنفاذ العفو الملكي الكريم.

وأوصى «المعجب»، خلال زيارته مقر النيابة العامة بالمنطقة، أمس، بمضاعفة الجهود في سبيل التوصل إلى الصلح قبل إيقاع العقوبة في القضايا البسيطة، وترحيل الوافدين المنتهية قضاياهم بشكل عاجل، مذكرا إياهم بأن كل ذلك يأتي خدمة للعدالة الجزائية الناجزة في المنطقة، ووفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله.

كما حث «المعجب» منسوبي النيابة على مراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية للسياح وزائري المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح. وقال معاليه «إن الدولة بدأت قوية، واستمرت كذلك بفضل الله العلي الحكيم ثم بفضل حكمة قيادتها -حفظها الله- وعدالة أجهزتها القضائية والأمنية»، وأضاف أن «الاعتداء على الأمن الوطني خط أحمر ولا يمكن التهاون فيه».

يذكر أن جولة معالي النائب العام في منطقة عسير شملت النيابات العامة بمحافظات: خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل عسير ورجال ألمع وأحد رفيدة، وافتتح خلالها المباني الجديدة لنيابات محافظات الحرجة والبرك وطريب وبارق وتنومة.