شكرا لقرائتكم خبر عن 589 جولة ميدانية على أسواق الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية، 589 جولة رقابية خلال هذا الأسبوع على المنشآت التجارية، شملت محافظات المنطقة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز أن الجولات استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 55 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف المحافظات وطبقت بحقها العقوبات النظامية، مبينا أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، ومؤكدا على أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية، والتحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق «توكلنا».

يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة، وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.