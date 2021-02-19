شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف مطوية وكتيب لتوعية المصلين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، 6000 مطوية وكتيب إرشادي وتوعوي بست لغات «العربية، الأوردو، الهندية، البنغالية، الفلبينية، الإنجليزية» على جوامع ومساجد المنطقة؛ لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن العصيمي أن توزيع تلك المطويات والكتيبات، يأتي بهدف إيصال رسالة الوزارة لجميع شرائح المجتمع من مختلف الجنسيات واللغات، وذلك في إطار الجهود والبرامج، التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لتوعية المجتمع بأهمية اتخاذ الاحتياطات، والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.