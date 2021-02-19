شكرا لقرائتكم خبر عن «الخبز» الأكثر إسهاما في استهلاك السكر المضاف بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج استطلاع نفذته الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخرا، أن الخبز يعد أكثر الأصناف الغذائية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف في المملكة.

وهدف الاستطلاع إلى التعرف على أكثر المنتجات الغذائية استهلاكا في المملكة ومعدل استهلاك الفرد من السكر في هذه المنتجات، وشملت البيانات 112 عينة من الأصناف الغذائية المتوافرة في الأسواق والمطاعم السعودية، من بينها منتجات الحليب وبدائلها، الوجبات الخفيفة، مكونات الطبخ والوجبات الجاهزة، الأطعمة الأساسية، والمشروبات المعبأة بأنواعها.

وتبين أنه في عام 2019م مثل استهلاك الفرد من السكر المضاف في الخبز ما نسبته 20% من الكمية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، أي ما يعادل 9.6 جرام في اليوم، ويتوقع أن يمثل الاستهلاك في عام 2020م ما نسبته 16% من الكمية الموصى بها، أي ما يعادل 7.6 جرام في اليوم.

وكشف مسح ميداني نفذته «الهيئة» في الأسواق المحلية للتعرف على متوسط محتوى الخبز من السكر المضاف، أن محتوى الخبز من السكر المضاف في المتوسط ما يقارب 4.22 جرام لكل 100 جرام. وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر المضاف 10% من إجمالي الطاقة 2000 سعرة حرارية أي ما يعادل 48 جراما في اليوم. ومن أكثر الأصناف الغذائية التي شملتها بيانات الاستطلاع «شراب الفاكهة»، إذ جاء في المرتبة الثانية بعد الخبز بما يعادل 8 جرامات في اليوم، يلي ذلك مشروبات الكولا الغازية بما يعادل 7 جرامات في اليوم، ثم المشروبات الغازية غير الكولا 5.3 جرام في اليوم.

وجاء «الحليب المكثف المحلى» في المرتبة الخامسة في قائمة الأصناف الغذائية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف بما يعادل 3.2 جرام في اليوم، فالمعجنات 3 جرامات في اليوم، ثم نكتار الفاكهة 2.9 جرام والكيك 2.3 جرام، والشوكولاتة 2.1 جرام، وأخيرا معجون ومهروس الطماطم 1.5 جرام في اليوم. وفي إطار دور «الهيئة» لتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وإيمانا منها بأهمية تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية وسعيها في تقليل مدخول السكريات الحرة في النظام الغذائي، فقد منعت منذ الأول من يناير العام الماضي استخدام السكر المضاف أو مصادره العسل، شراب الجلوكوز والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في «العصائر الطازجة وخلطاتها».