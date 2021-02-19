شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على عدة محافظات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المنطقة الشرقية مساء أمس هطول أمطار خفيفة على حاضرة الدمام وعدد من محافظات المنطقة صاحبتها رياح سطحية قليلة البرودة، وقد استمرت لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تنبيه إلى وجود أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وبدأ الإنذار أمس الأول الساعة 12 مساء واستمر إلى أمس الساعة 8 مساء على محافظات الخفجي، والنعيرية، وقرية العليا.

وكان الدفاع المدني السعودي أشار في حسابه الرسمي بـ «تويتر» إلى تنبيه مقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة الشرقية يشمل «الأحساء، بقيق، الجبيل، رأس تنورة، الخبر، الدمام، العديد، والقطيف»، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء أمس.

وحذر عند هطول الأمطار بعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهم المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية. وبين أن المياه قد تغطي جسرا منجرفا أو طريقا مكسرا مشددا على الحذر والانتباه، بالإضافة إلى مراقبة الأطفال وعدم تركهم يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول حيث إنهم لا يدركون مدى الخطورة.