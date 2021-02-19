شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الأبواب مفتوحة لتلقي المرئيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل م. صالح الجاسر أن أبواب الوزارة ‏وفروعها في كافة مناطق المملكة مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وجاء اللقاء خلال زيارته للمنطقة وتدشينه مشروعين تنمويين في الطرق لخدمة المنطقة ومرتاديها. كما بحث أبرز ما قد يواجه المواطنين من معوقات، وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين.

ويأتي لقاء الجاسر بالمواطنين، ضمن الأولويات التي يحرص على القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف التواصل المباشر مع أهالي المنطقة، وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن بما يعزز كفاءة الأداء، تحقيقا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.