شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة توعية».. 3 ملايين مستفيد في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت خطة التوعية ضد تفشي جائحة فيروس « كورونا » المستجد، التي أطلقها مركز التطوع الصحي والإدارة العامة للتسويق والتوعية بوزارة الصحة، 1500 متطوع و200 ألف ساعة تطوعية، و3 ملايين مستفيد، وذلك للإسهام في مواجهة تفشي الفيروس، لمدة 30 يومًا.

ويشتمل الدور الرئيسي خلال هذه الحملة على نقاط الفرز، والفحص السريع في التجمعات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوعية والتثقيف لجميع المستفيدين.

وبيَّن المركز أن حوكمة هذه الأعمال ترتكز على قيادة العمل المشترك بين مركز التطوع الصحي والإدارة العامة للتسويق والتوعية، والفرق التنفيذية الفرعية في المديريات والتجمعات الصحية، والفرز البصري.