شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: اقتربنا من العودة للحياة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، إن العودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، وإنه على الجميع الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وأوضح أن الوزارة سجّلت 327 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، أمس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 374029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منهم 493 حالة حرجة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 365017 حالة، بإضافة 371 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 6450 حالة، بإضافة 5 حالات جديدة، مؤكدًا أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وتابع إن مراكز «تأكد» أجرت 7309749 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لعدد 1976440 مراجعًا، وقدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 27680980 شخصًا، عبر مركز «937»، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13208953 فحصًا مخبريًا دقيقًا، بإضافة 51419 فحصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع إن الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وستكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن العودة للحياة الطبيعية تقترب أكثر فأكثر، مع أهمية الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكمل إن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة التي يتم عن طريقها إجازة لقاح «إكسفورد أسترازينيكا»، وهو المصنع من شركة «أسترازينيكا» البريطانية، وذلك بعد مراجعة بيانات اللقاح المقدمة بكافة تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وذلك بعد أن تقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه، وأثبت هذا اللقاح فعاليته في منع الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة المرض الشديد والوفاة، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية، وفي أكثر من 50 دولة.

‏وأضاف: «تجاوزنا نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في التوسع تواصل تسارعها»، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا، وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعدّ الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» محصن «متعافى» خلال الستة الأشهر بعد التعافي، مشددًا على أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة، وأن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نايف العتيبي، أن الفرق الرقابية للوزارة نفذت خلال الفترة من 2 إلى 17 فبراير، أكثر من 260 ألف جولة، رصدت خلالها أكثر من 25 ألف مخالفة، وتم إغلاق أكثر من 9000 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية، أبرزها: عدم توافر كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم وملصقات إرشادية عن التباعد الجسدي بين المتسوقين، كذلك عدم الالتزام باستخدام الكمامة وتعقيم عربات التسوق، مشيرا إلى انخفاض نسبي في عدد المخالفات بناء على المؤشرات اليومية.

وأفاد بأن مركز البلاغات بالوزارة 940 استقبل أكثر من 7000 بلاغ حول عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتمت مباشرتها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.