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إجازة استيراد واستخدام لقاح «أسترازينيكا»

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الدمام - شريف احمد - أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس «كوفيد 19»، والذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاءت إجازة «الهيئة» استخدام اللقاح، والسماح باستيراده، استنادا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناء عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، على أن تحلل الهيئة عينات من كل شحنة واردة من اللقاح، قبل استخدامه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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