شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة استيراد واستخدام لقاح «أسترازينيكا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19»، والذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وجاءت إجازة «الهيئة» استخدام اللقاح، والسماح باستيراده، استنادا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناء عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، على أن تحلل الهيئة عينات من كل شحنة واردة من اللقاح، قبل استخدامه.