شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 138 كيلو أغذية فاسدة بمطعم في العقربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت إدارة الخدمات ببلدية الخبر، أكثر من 138 كيلو لحوما ودواجن وأسماكا وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك عقب ضبطها بمخزن تابع لأحد المطاعم بحي العقربية.

وأوضحت الإدارة، أنه جرى ضبط الكميات في مطعم بالحي، يتخذ من ارتداد الشقة المجاورة له، مخزنا، للمأكولات والأغذية.

وأشارت إلى تكثيف الجولات الرقابية بالمتاجر والأسواق والمطاعم، للتأكد من سلامة الأغذية، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات النظامية بحق المخالفين.