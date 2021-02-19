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70 جولة تغلق 5 منشآت بالقطيف

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية القطيف 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس المستجد، وذلك خلال 70 جولة رقابية نفذتها البلدية في 72 ساعة.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال تلك الفترة زيارة 565 منشأة متنوعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس، التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فضلا عن تفعيل تطبيق «توكلنا».

وأكدت البلدية مواصلة جهودها الرقابية على كافة المنشآت والأسواق والمتاجر، لمتابعة الالتزام بالتدابير الوقائية المختلفة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، فضلا عن اتباع الاشتراطات الصحية المعتمدة، لمنع انتشار الجائحة والحفاظ على سلامة الجميع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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