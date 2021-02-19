شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 100 كيلو أسماك وإنذار 20 محلا بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية الخبر أكثر من 100 كيلو أسماك فاسدة، وأنذرت 20 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية المتعلقة بسلامة الأغذية، وذلك خلال جولة رقابية بالشراكة مع فرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية على سوق الأسماك في الخبر.

وأكدت البلدية مواصلتها الحملات الرقابية، بكافة الأسواق والمتاجر ومواقع بيع الأغذية، للتأكد من سلامة الأطعمة المعروضة، حرصا على سلامة المواطن والمقيم، مطالبة الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات. كما طالبت المنشآت الغذائية بالالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية، وسلامة الأطعمة المعروضة، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.