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مسحات كورونا لمرضى «القطيف المركزي»

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الدمام - شريف احمد - افتتح مستشفى القطيف المركزي، أمس الأول، عيادتين لمسحات فيروس كورونا «كوفيد 19» وذلك لاستقبال المرضى المجدولين لإجراء العمليات الجراحية أو المنظار أو التدخل الإشعاعي.

يأتي ذلك ضمن الاحترازات الطبية لضمان عدم تفشي الفيروس لمرضى المستشفى.

وكان مستشفى القطيف المركزي قد علق زيارة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم الداخلية، بالإضافة إلى أقسام العناية المركزة حتى إشعار آخر.

وجاء الإيقاف بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة المراجعين والمرضى المنومين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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