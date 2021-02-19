شكرا لقرائتكم خبر عن مسحات كورونا لمرضى «القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مستشفى القطيف المركزي، أمس الأول، عيادتين لمسحات فيروس كورونا «كوفيد 19» وذلك لاستقبال المرضى المجدولين لإجراء العمليات الجراحية أو المنظار أو التدخل الإشعاعي.

يأتي ذلك ضمن الاحترازات الطبية لضمان عدم تفشي الفيروس لمرضى المستشفى.

وكان مستشفى القطيف المركزي قد علق زيارة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم الداخلية، بالإضافة إلى أقسام العناية المركزة حتى إشعار آخر.

وجاء الإيقاف بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة المراجعين والمرضى المنومين.