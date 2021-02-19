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مذكرة تفاهم بين إخاء والإعلاميين السعوديين لتطوير ودعم البرامج المشتركة

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شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم بين إخاء والإعلاميين السعوديين لتطوير ودعم البرامج المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

مذكرة تفاهم بين إخاء والإعلاميين السعوديين لتطوير ودعم البرامج المشتركة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت جمعية الإعلاميين السعوديين والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ( إخاء ) مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون فيما بينهما لتبادل الخدمات المشتركة وتقديم الدعم اللازم في مجالات الإعلام والاتصال والتأهيل والتدريب للمساهمة في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة العربية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

مذكرة تفاهم بين إخاء والإعلاميين السعوديين لتطوير ودعم البرامج المشتركة - متابعات الخليج 365

وقع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن محمد الشهري وعن المؤسسة الأمين العام الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة إخاء تُعنى برعاية الأيتام لتمكينهم من حياة كريمة من خلال تقديم برامج نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع، وإيمانًا من جمعية الإعلاميين السعوديين بأن العطاء ركيزة أساسية لنمو ورقي المجتمعات فقد تم توقيع مذكرة التفاهم لتكون مرجعًا للعمل المشترك بي الطرفين.

مذكرة تفاهم بين إخاء والإعلاميين السعوديين لتطوير ودعم البرامج المشتركة - متابعات الخليج 365مذكرة تفاهم بين إخاء والإعلاميين السعوديين لتطوير ودعم البرامج المشتركة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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