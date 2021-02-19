مذكرة تفاهم بين إخاء والإعلاميين السعوديين لتطوير ودعم البرامج المشتركة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت جمعية الإعلاميين السعوديين والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ( إخاء ) مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون فيما بينهما لتبادل الخدمات المشتركة وتقديم الدعم اللازم في مجالات الإعلام والاتصال والتأهيل والتدريب للمساهمة في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقع الاتفاقية عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن محمد الشهري وعن المؤسسة الأمين العام الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة إخاء تُعنى برعاية الأيتام لتمكينهم من حياة كريمة من خلال تقديم برامج نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع، وإيمانًا من جمعية الإعلاميين السعوديين بأن العطاء ركيزة أساسية لنمو ورقي المجتمعات فقد تم توقيع مذكرة التفاهم لتكون مرجعًا للعمل المشترك بي الطرفين.



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