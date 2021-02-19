إغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، توجه غرفة تنسيق الجهود الرقابية بين الجهات بإغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم التشديد على ضرورة إغلاق جميع أنشطة الأندية الصحية النسائية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والحد من انتشاره.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت أمس عن تسجيل (327) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (371) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (374029) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (365017) حالة.



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