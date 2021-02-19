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إغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

إغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة

إغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، توجه غرفة تنسيق الجهود الرقابية بين الجهات بإغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم التشديد على ضرورة إغلاق جميع أنشطة الأندية الصحية النسائية.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد “كوفيد 19” والحد من انتشاره.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت أمس عن تسجيل (327) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (371) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (374029) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (365017) حالة.

إغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة - متابعات الخليج 365 إغلاق خدمات المساج والنادي الصحي بمشاغل نسائية مخالفة - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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