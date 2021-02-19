لهذا السبب يُنصح مرضى السكري بتناول الماء بكثرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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نصح استشاري علاج داء السكري الدكتور عمر عبدالرحيم، مرضى السكري بالحرص على تناول الماء بكميات كبيرة يوميًا، لأن ذلك يساعد على انخفاض مستوى السكر في الجسم والمحافظة على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، كما يساعد على منع الجفاف إذ إنه عندما يكون مستوى الجلوكوز ونسبة السكر في الدم مرتفعة، تؤدي إلى سحب المياه من الأنسجة والشعور بالجفاف، لذا فإن شرب الكثير من الماء يروي العطش ويؤدي إلى كثرة التبول، بالتالي يحافظ على توازن مستوى الماء في الجسم فمن المهم شرب الكثير من الماء.

يمنع الشعور بالتعب

ولفت إلى أن شرب الماء بكميات جيدة يوميًا يساعد مرضى السكري على منع الشعور بالتعب، ففي بعض الأحيان عندما يتعرض الفرد لدرجات حرارة عالية يؤدي ذلك إلى فقدان الماء من الجسم، وهذا الأمر غالبًا ما يؤدي إلى التعب والضعف بسبب الجفاف، لذا فإن شرب الكثير من الماء يحافظ على الجسم من الرطوبة ومنع الشعور بالتعب والخمول.

الماء أفضل مشروب

وأكد الدكتور عبدالرحيم، إن الماء النقي لا يحتوي على الجلوكوز، أو الدهون أو الكوليسترول، لذلك يعتبر أفضل مشروب للأصحاء وللمرضى، بينما لا تعد المشروبات والعصائر السكرية بديلًا للماء، ويجب الحد من استهلاكها سواء من قبل الأصحاء أو المرضى، مع التأكيد لمرضى السكري إن شرب الماء مطلوب لكونه يساهم في السيطرة على مستوى السكر – كما أشرت- في الدم، إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى وجود ارتباط بين هرمون الفازوبريسين الذي ينظم الماء في الجسم ومرض السكري بسبب التأثير المعروف للماء على إفراز هذا الهرمون.



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