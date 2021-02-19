خطوات الاستعلام عن تجديد الاقامة برقم الاقامة السعودية 1442 عبر أبشر

الاستعلام عن تجديد الاقامة الكترونيا أصبح من السهل من خلال منصة أبشر الإلكترونية الاستعلام بالمملكة العربية السعودية الكترونيا وبسهولة باتباع بعض الخطوات البسيطة، وهو ما نستعرضه لكم في السياق التالي، تابع للمزيد من التفاصيل.

الاستعلام عن تجديد الاقامة برقم الاقامة

أتاحت المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم إنجازها بسهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية للتمكن من الاستعلام عن تجديد الاقامة وتلك الخطوات تتمثل في:

يتم الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول عن طريق ملء بعض البيانات أهمها اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

انقر على “الاستعلامات الإلكترونية”.

انقر على الجوازات.

يتم اختيار خدمة الاستعلام عن تاريخ صلاحية الجواز.

املأ البيانات المطلوبة منك في كل خانة مخصصة له من رقم الاقامة ورمز التحقق المرئي.

اضغط على أيقونة “عرض” للحصول على أفضل النتائج.

شروط تجديد الاقامة

أن يكون الفرد الوافد للمملكة العربية السعودية مقيما على أراضي المملكة في نفس ميقات تجديد الاقامة.

أن يكون لدى الوافد أبناء أعمارهم أقل من 18 عام، وفي حالة تجاوز أعمارهم الثمانية عشرة أعواما يتم تسجيلهم تحت كفالة كفيل بالمملكة العربية السعودية.

أن يقوم الكفيل بسداد كافة المخالفات المرورية.

أن يتم سداد المبالغ المستحقة لتجديد الإقامة.

أن يكون جواز السفر ساري المفعول للمقيم.

أن يمتلك المقيم تأمينا صحيا.

ألا يكون للفرد المقيم قائمة بلاغ التغيب عن العمل.

غرامة تجديد صلاحية الإقامة