خطوات التسجيل في أبشر الأفراد الجديد وطريقة تحميل التطبيق

تعتبر منصة أبشر الإلكترونية من أفضل المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية حيث توفر العديد من الخدمات المميزة بشكل إلكتروني ووفرت الكثير من الوقت والجهد علي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تتفق مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعي للتحول الرقمي وتحويل الخدمات إلي رقمية إلكترونية، ووفرت وزارة الداخلية السعودية، إمكانية الستجيل والدخول علي منصة أبشر الأفراد ووفرت إمكانية تحميل التطبيق الخاص بالمنصة علي جميع أجهزة الهواتف المحمولة، للحصول علي الخدمات المميزة التي توفرها أبشر.

وفي التقرير التالي سنتعرف علي كل ما يخصة نظام أبشر الأفراد، من طريقة التسجيل والدخول عليها، بالإضافة إلي طريقة التسجيل في المنصة والخطوات وكيفية تحميل تطبيق أبشر الجديد لجميع أجهزة المحمول ورابط الدخول إلي أبشر وكثيرا من المعلومات المتعلقة.

التسجيل والدخول في أبشر افراد الجديد

تجري منصة أبشر الإلكترونية الكثير من التحديثات علي الخدمات الإلكترونية التي توفرها وهي بوابة الأفراد وبوابة الأعمال بشكل مستمر حيث إضافت المنصة الكثير من الخدمات، وعند إضافة أي قرار من الحكومة السعودية يتم تحديث المنصة وإجراء التعديلات عليها وفقا لهذه القرارات.

وتقدم أبشر خدماتها للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمن علي أرضها علي حد سواء، وتحافظ علي خصوصية الأفراد وسرية كلمات السر بوضع جميع أساليب الحماية الأمنية، وتغني منصة أبشر عن الذهاب إلي مقرات الوزارات السعودية والهيئات الحكومية وذلك لانها توفر أكثر من 160 خدمة إلكترونية وتخدم أكثر من 11 مليون مواطن ومقيم مشترك، ويمكن الحصول علي خدماتها في أي وقت علي مدار 24 ساعة ومن أي مكان في المملكة.

أبشر الجوازات الجديد للأفراد

حدثت منصة أبشر الجوازات، بعد إقرار قانون إلغاء نظام الكفيل والإعلان عن مبادرة تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل التعاقدية، حيث تحدث المنصة بشكل مستمر، ومن الخدمات التي توفرها منصة أبشر جوازات ما يلي:

توفر جميع المعلومات الخاصة بجواز السفر وسجل السفر. يمكن من خلالها الاستعلام عن وصول العمالة وعن صلاحية الإقامة. يوفر الاستعلام العامة عن البضة وعن أحقية القيام بالحج وعن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين. يمكن استخراج تصاريح السفر الخاصة بالتابعين وتجديد السفر وإصدار الجواز وتمديد تأشيرة زيارة. يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة ويقدم معلومات العنوان والمعلومات الشخصية. يمكن نقل الخدمات وتعديل المهنة ويقدم خدمات التابعين ويمكن إصدار الإقامة وتصاريح سفر التابعين. يمكن الحصول علي خدمات الخاصة بالتأشيرات وتجديد الإقامة.

التسجيل في منصة أبشر الجديد

يوفر التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية الكثير من الوقت والجهد علي المواطنين والمقميمين في المملكة حيث لا يوجد أي انتظار في الفروع والهيئات ويمكن التسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشر إلي موقع وزارة الداخلية أبشر الجديد والضغط علي خدمة الأفراد ومنها الضغط علي مستخدم جديد.

إدخال البيانات المطلوبة وهي :” رقم الهوية، رقم الجوال، الاسم بالإنجليزي، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، عنوان البريد الإلكتروني، التأكد من العنوان البريد الإلكتروني، تحديد اللغة”.

إدخال الرمز المرئي وقراءة الشروط والموافقة عليها ومن ثم الضغط علي التالي.

إدخال كود التحقق الذي سيصل في رسالة ومن الضغط علي كلمة تحقق ومن بعدها أيقونة التالي.

التأكد من البيانات المدخلة والضغط علي إنهاء التسجيل.

خطوات تسجيل دخول بوابة أبشر

يتطلب تسجيل الدخول علي بوابة أبشر، ضرورة التسجيل في المنصة كمستخدم جديد، حيث يمكن المستخدم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور، ويمكن للأشخاص الدخول علي أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي بوابة أبشر الإلكترونية، وتحديد نوع المستخد أفراد أم مواطنين أم مقيم أو أعمال لأصحاب الأعمال.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم إدخال رمز التحقق والضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

تصلك رسالة تتضمن علي كلمة مرور مؤقتة يتم إدخالها ومن ثم التحقق للدخول علي النظام.

يتم فتح صفحة أبشر للأفراد أو الأعمال والاستمتاع بالخدمات المقدمة.

تحميل تطبيق أبشر الجديد

يمكن للمواطنين والمقيمين علي أرض المملكة تحميل تطبيق أبشر الجديد، والذي يحتوي علي جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق للأفراد، حيث يمكن تحميل التطبيق علي أجهزة الأندرويد من متجر بلاي، أو للأجهزة التي تعمل بنظام الآيفون من خلال متجر أب ستوري.

رقم أبشر الجديد المجاني

يمكن التواصل مع أبشر مع الرقم الموحد وهو” 00966114618666″، وذلك للاستفسار عن أي خدمة من الخدمات أو عند التعرض لأي مشكلة من المشكلات التي قد تواجه المستخدمين للتطبيق.