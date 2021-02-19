تحويل رصيد من زين لزين السعودية| أكواد وشروط الخدمة

شركة زين من أهم شركات الاتصالات، بالمملكة العربية السعودية، والتي توفر لعملائها العديد من الخدمات، فيما يتعلق بالهواتف المحمولة وأنظمة الباقات والإنترنت، وتحرص شركة زين على تقديم العروض والخدمات التي تتناسب مع جميع الفئات واحتياجاتهم المتنوعة، كما تقوم الشركة بطرح العديد من الخدمات، بطرق يسهل على جميع العملاء والمستخدمين الوصول إليها والاستفادة منها، ومن بين الخدمات المتوفرة، خدمة تحويل رصيد من زين لزين السعودية، وشركة زين تعتبر رائدة في مجالات الاتصالات، تمتلك فرع في 7 بلدان حول العالم، وتقوم بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة لما يعادل 48.9 مليون عميل، وفقًا للإحصائيات التي تم إجرائها في أواخر 2020 من قبل الشركة، وتقدم الشركة العديد من العروض للدقائق والرسائل وخدمات الإنترنت تناسب الجميع.

تحويل رصيد من زين لزين السعودية

تتيح شركة زين لعملائها إمكانية تحويل الرصيد من شريحة إلى أخرى تابعة لشركة زين، من خلال كود التحويل بكل سهولة، وتحويل الرصيد يكون من خلال الكود التالي:

BT ثم مسافة ثم الرقم الذي تريد تحويل رصيد له ثم مسافة ثم المبلغ الذي تريد تحويله ثم قم بالنقر على إرسال.

كيفية تحويل الرصيد من زين إلى موبايلي

تتيح شركة زين للعملاء كذلك، إمكانية تحويل الرصيد من شركة زين لشركة موبايلي، وهي من الخدمات المميزة التي تقدمها شركة زين لعملائها بالمملكة، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال الآتي:

قم بإرسال رسالة على الرقم 611311 بها الكود التالي:

*321* الرقم المحول له* قيمة التحويل.

خدمات شركة زين

توفر شركة زين لعملائها العديد من الخدمات المتنوعة، ويمكن حصر الخدمات المقدمة من الشركة في النقاط التالية:

خدمات الجيل الثالث والرابع خدمات تطبيقات شرائح الجوال والوسائط المتعددة خدمات الهاتف الصوتية والرسائل القصيرة للمشتركين. خدمات الإنترنت المتنقل بسرعة عالية خدمات البيانات بالقيمة المضافة خدمات الأخبار الرياضية والرنات والعناوين الإخبارية والألعاب خدمات الرسائل الصوتية.

شروط خدمة تحويل الرصيد من زين

تضع شركة زين لعملائها الراغبين في تحويل الرصيد من شريحة إلى أخرى، عدد من الشروط التي يجب توافرها لإتمام الخدمة، ووفقًا لما تم إعلانه، فإن شروط تحويل الرصيد جاءت كالتالي:

يجب أن يكون العميل ملتزم بقيمة الحد الأدنى لتحويل الرصيد.

لا تتيح الشركة للعميل إمكانية استخدام الرصيد المبدئي ككل في العملية.

لا تتيح الشركة للعميل إمكانية تحويل الرصيد المجاني

في حالة خطوط الدفع الآجل، يشترط مرور 90 يوم.

ستقوم الشركة بخصم الرصيد من الخط مباشرة

لا يمكن للعميل تحويل الرصيد، في حالة كان المبلغ المستحق لخطوط الدفع الآجل 50 ريال.

في حالة الخطوط مسبقة الدفع، يجب أن يتبقى في الشريحة رصيد بعد إتمام العملية.

لا تتيح الشركة لمشتركي ماكس إمكانية تحويل الرصيد.

خدمة عملاء زين

تتيح شركة زين كغيرها من الشركات مقدمة الخدمة، عدد من الأرقام يمكن من خلالها التواصل مع خدمة عملاء الشركة لتقديم الاستفسارات والشكاوى، ومن بين الأرقام الآتي: