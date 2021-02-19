شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تذمر عدد من المستفيدين.. أمير عسير ينهي خلاف مخطط وزارة الإسكان بالمجاردة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بناءً على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإنهاء ما رفعه عدد من المواطنين في محافظة المجاردة من تذمرهم من عدم إنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء لمواقعهم المخصصة لهم من وزارة الإسكان ووضع الحلول الممكنة، حيث وجه بعقد اجتماع مع أمين منطقة عسير ورئيس بلدية المجاردة، تم خلاله مناقشة أسباب الإصدار، التي بيّنت وجود تداخل بين عدد من القطع المخصصة للمستفيدين والأرض المخصصة لوزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع إيجاد الحلول منها اختزال الأراضي المتداخلة من مخطط الإسكان، أو إزاحة أرض وزارة الصحة مسافة 100م تقريبًا في الجهة الغربية.

واعتمد أمير منطقة عسير أخذ الموافقة على ترحيل الجزء المتداخل بما يتناسب مع المساحة المخصصة لوزارة الصحة، التي وافقت بدورها على الترحيل وإنهاء التداخل. مؤكدا أن الدولة لن تتوانى في عمل كل ما من شأنه خدمة المواطن.