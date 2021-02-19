شكرا لقرائتكم خبر عن توطين «المحاماة» و«التعليم» قريبا.. وحد أدنى لرواتب «الأمن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إطلاق قرار توطين المهن في المطاعم والمقاهي والهايبرماركت والمولات قريباً.

وأضاف نستهدف جميع القطاعات والأنشطة والمهن وسنستثمر في جميع الفرص لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل، كما سنطلق قريباً قرار توطين مهن المحاماة ومهن التعليم.

وأوضح المهندس أحمد الراجحي خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية اكتمال دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص ووضعنا حداً أدنى لأجورهم.

وبين أن مبادرات وبرامج التوطين في عام 2019-2020 حققت نتائج مميزة، إذ التحق بسوق العمل أكثر من 420 ألف مواطن ومواطنة، مشيراً إلى أن عدد السعوديين والسعوديات الداخلين لسوق العمل في شهر يناير الماضي تجاوز الـ 28 ألف شاب وشابة، من خلال فروع «هدف» ومراكز التوظيف (طاقات) وبرامج دعم التوظيف والتمكين.

وأشار إلى سعي الوزارة من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل خلال أوقات الفراغ والإجازات.

ودعا الراجحي منشآت القطاع الخاص إلى الاستفادة من خدمات منصة «قوى» المؤتمتة، حيث لم تعد هناك حاجة لمراجعة مكاتب العمل نظراً لتيسر الخدمات إلكترونياً.

وقال: عملنا على صياغتها مع منشآت القطاع الخاص من خلال العديد من ورش العمل، وذلك لضمان تطوير بيئة سوق العمل السعودي ورفع كفاءته وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، من حيث الجاذبية والتنافسية العالية واستقطاب أصحاب المهارات.