شكرا لقرائتكم خبر عن معتمدة عالمياً.. جرعة واحدة كافية لتنشيط مناعة المتعافين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أعلنت وزارة الصحة أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح بعد مرور 6 أشهر للمتعافين من فايروس كورونا ، أكد استشاري الأمراض المعدية ورئيس قسم الباطنة بمستشفى الملك فهد بجدة الدكتور وائل باجهموم، أن إعلان الوزارة الاكتفاء بجرعة واحدة للمتعافين من كوفيد-19، قرار حكيم، تدعمه معلومات طبية حديثة، فالمعروف أن الإصابة بكورونا تمنح الجسم مناعة، وتحفزه على إصدار أجسام مضادة للفايروس المستجد، وتستمر هذه المناعة إلى فترة طويلة تتراوح بين 6-8 أشهر، وبالتالي فإعطاء جرعة محفزة من اللقاح تؤتي ثمارها وتحفز المناعة بشكل جيد، إذ يستمر الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة للفايروس لفترة أطول.

وتابع باجهموم: «عدد من الدراسات العالمية الحديثة، في طريقها للنشر، تدعم إعطاء جرعة واحدة، باعتبارها كافية لمنح الجسم المناعة المطلوبة لفترة طويلة»، واستدرك: «ورغم أن نتائج الدراسات أولية، إلا أن الحقيقة تؤكد ذلك، فهناك لقاحات ثبتت فعالياتها من جرعة واحدة فقط».

وأكد باجهموم أن وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر على تحديث البروتوكولات العلاجية والتطعيمات، كما تتابع كل ما ينشر علمياً بشكل متلاحق، وقد أكدت الوزارة أن جميع اللقاحات المعتمدة والمتوافرة في المملكة حالياً مفحوصة ومؤمنة ولا خوف أبداً من استخدامها، بل وفاعليتها قوية جداً.

من جهته، قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري إن قرار وزارة الصحة بالاكتفاء بجرعة واحدة للمتعافين، يأتي استناداً لما تمت متابعته من الأبحاث العلمية العالمية، خصوصاً أن الوزارة لديها لجان معتمدة من العالم مناطة بمتابعة كل ما يتوصل إليه العالم من أبحاث ودراسات، وهذا القرار جاء بعد أبحاث علمية موثقة عالمياً.