شكرا لقرائتكم خبر عن معتمدة عالمياً.. جرعة واحدة كافية لتنشيط مناعة المتعافين والان مع التفاصيل
وتابع باجهموم: «عدد من الدراسات العالمية الحديثة، في طريقها للنشر، تدعم إعطاء جرعة واحدة، باعتبارها كافية لمنح الجسم المناعة المطلوبة لفترة طويلة»، واستدرك: «ورغم أن نتائج الدراسات أولية، إلا أن الحقيقة تؤكد ذلك، فهناك لقاحات ثبتت فعالياتها من جرعة واحدة فقط».
وأكد باجهموم أن وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر على تحديث البروتوكولات العلاجية والتطعيمات، كما تتابع كل ما ينشر علمياً بشكل متلاحق، وقد أكدت الوزارة أن جميع اللقاحات المعتمدة والمتوافرة في المملكة حالياً مفحوصة ومؤمنة ولا خوف أبداً من استخدامها، بل وفاعليتها قوية جداً.
من جهته، قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري إن قرار وزارة الصحة بالاكتفاء بجرعة واحدة للمتعافين، يأتي استناداً لما تمت متابعته من الأبحاث العلمية العالمية، خصوصاً أن الوزارة لديها لجان معتمدة من العالم مناطة بمتابعة كل ما يتوصل إليه العالم من أبحاث ودراسات، وهذا القرار جاء بعد أبحاث علمية موثقة عالمياً.