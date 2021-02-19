شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يشكر ولي العهد لالتزام المملكة بالحل السياسي في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "‏البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، شكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على التزام المملكة بالحل السياسي في اليمن.

وأوضح "‏البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد؛ حيث جدد التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية الثنائية.

وأكد أوستن، أن واشنطن والمملكة تتقاسمان التزام مواجهة أنشطة إيران المزعزعة، كما أدان هجمات مليشيات الحوثي الإيرانية وجدد حرص واشنطن على أمن المملكة.