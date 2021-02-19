شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة صاحب صوت "إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح فيصل العسكر، الذي يظهر صوته من خلال الرد الآلي عبر stc ويردد عبارة "إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، يرجى معاودة الاتصال في وقت لاحق"، قصة دخوله مجال التعليق الصوتي.

وقال العسكر أنه منذ الصغر لديه اهتمام كبير بصوت الرد الآلي، ويعتبره مثل السحر عندما يسمعه، وتمنى أن يكون صوته مثله، مشيرا إلى أن أول عمل له كان "كول سنتر" في إحدى شركات التأمين، وعندما يشعر أن المتصل عليه "معصب" يرد عليه بمثل صوت الرد الآلي، ويطلب منه الاتصال في وقت لاحق.

وأكد أنه في أحد الأيام استدعاه كبير المديرين بالشركة، وعندما دخل عليه كشف له أنه تم فصله وطلب منه أخذ الخطاب من الطابعة.

وأضاف أنه عندما كان يهم بالخروج من المكتب، نادى عليه وأخبره أنه يمزح معه، وطالبه بأن يقرأ الخطاب، والذي كان يتضمن أن يكون صوته في الرد الآلي التابع للشركة، لافتا إلى أن انضمامه إلى "STC" جاء بالصدفة، عندما أخبره أصدقاؤه بوجود مسابقة "صوت 900" تابعة للشركة، وشارك فيها، وعندما تم الاتصال عليه وإخباره باختياره شعر بسعادة كبيرة وعرف أنه أخيراً حقق حلم طفولته.