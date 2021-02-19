شكرا لمتابعة خبر عن شروط حصول المطلقات والأرامل على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن تمويل كنف يمنح مبلغ يصل إلى 30 ألف ريال، ولا يشترط إعالة أسرة، ولا يشترط تقديم صك إعالة.

وحدد بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على التموين وهي " ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة، وألا يزيد عمر الكفيل على 55 سنة" .

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أن متطلبات التقديم على تمويل كنف هي الهوية الوطينة، العنون الوطنى، ورقم حساب الآيبان ورقم الجوال المسجل في أبشر.