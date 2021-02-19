أمير الحدود الشمالية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوه أمير الحدود الشمالية بالعناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة، داعيًّا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح؛ لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

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