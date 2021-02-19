للمطلقات والأرامل.. كيف تحصلين على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية؟

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن منتج كنف مصمم للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن تمويل كنف يمنح مبلغ يصل إلى 30 ألف ريال، ولا يشترط إعالة أسرة، ولا يشترط تقديم صك إعالة.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة، ولا يزيد على 55 سنة، وألا يزيد عمر الكفيل على 55 سنة.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن متطلبات التقديم على تمويل كنف هي الهوية الوطينة، العنون الوطنى، ورقم حساب الآيبان ورقم الجوال المسجل في أبشر.

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