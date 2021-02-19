القبض على 3 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة تحت تهديد السلاح بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسيتين السورية والأردنية ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسيتين السورية والأردنية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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