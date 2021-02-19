‏⁧‫ تدشين مطار عرعر الجديد‬⁩ لخدمة مليون مسافر

‏دشن ⁧‫⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية،‬⁩ فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩، مطار ⁧‫عرعر‬⁩ الجديد، بحضور ⁧‫ وزير النقل‬⁩ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بالجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي المنصوري، ورؤساء منظومة النقل وعدد من المسؤولين. وأكد أمير المنطقة أهمية تنفيذ مشروع المطار الجديد، الذي يأتي تلبية لتزايد حركة النقل الجوي، والكثافة العددية التي يشهدها المطار من قبل المسافرين، من أبناء المنطقة وزوارها ومنسوبي الشركات والقطاعات العاملة، وأن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة ⁧‫الحدود.

‏وقال: لا تألو الدولة مالًا أو جهدًا في تطوير منظومة النقل، من طرق برية وسكك حديدية ومطارات جوية، وذلك في إطار استكمال البنية التحتية اللازمة، ‏متطلعا أن يلعب مطار ⁧‫عرعر‬⁩ دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية، لا سيما اللوجستية منها في مجال نقل الأفراد والبضائع الاقتصادية، ولرفع جودة الحياة.