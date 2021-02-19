‏⁧‫ تدشين مطار عرعر الجديد‬⁩ لخدمة مليون مسافر

وقال: لا تألو الدولة مالًا أو جهدًا في تطوير منظومة النقل، من طرق برية وسكك حديدية ومطارات جوية، وذلك في إطار استكمال البنية التحتية اللازمة، متطلعا أن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية، لا سيما اللوجستية منها في مجال نقل الأفراد والبضائع الاقتصادية، ولرفع جودة الحياة.
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