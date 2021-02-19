الشهراني تحقق جائزة جامعة الملك خالد في الابتكار

وتؤكد الشهراني أن جائزة التميز بجامعة الملك خالد تعد من أهم الممارسات التحفيزية المميزة في هذا الصرح العلمي المميز، وتزيد من الدافعية والتحفيز لمنسوبي ومنسوبات الجامعة نحو الارتقاء بأدائهم، وتعد تتويجًا مهمًّا لجهودهم.
وقد حصلت الشهراني على الجائزة البرونزية لمعرض الابتكار الدولي خلال السنوات الماضية، كما عملت خلال مسيرتها العملية أيضًا مستشارًا متعاونًا مع وزارة الموارد البشرية في مشروع حوكمة المنظمات غير الربحية، وكذلك مشرفة على أحد المقررات المفتوحة ذات الالتحاق الهائل Massive open online Courses(MOOC)، ولديها العضوية في عدد من اللجان بالجامعة، ولها العديد من المساهمات في تنظيم فعاليات مجتمعية تقنية من شأنها توعية المجتمع، ولعل من أبرزها رئاسة مبادرة «وعيك يحمينا» للجرائم المعلوماتية، والتي كان لها الأثر الإيجابي على مستوى المنطقة.
وللشهراني العديد من المبادرات التدريبية التقنية مع جهات متعددة، وهي عضو لجنة التدقيق الداخلي لجودة الأنظمة الإدارية ISO 9001:2015 بالجامعة، وعضو لجنة الإنتاج الإعلامي والتصميم، كما حصلت الشهراني على عدد من الجوائز والدروع وشهادات الشكر والتقدير من جهات متعددة.
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