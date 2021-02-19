السعودية اليوم / تونس تسجل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 7 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 899 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 226.015 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7684 وفاة.

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تونس 7 رجب 1442 هـ الموافق 19 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 226.015 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7684 وفاة.// انتهى //00:52ت م0009

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