السعودية اليوم / ‎أمانة الحدود الشمالية تنفذ 647 جولة رقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار (كوفيد 19)



عرعر 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضين, 647 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات، وإغلاق أحد المنشآت التجارية المخالفة.

وشدّدت أمانة المنطقة على التزامها بتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، منوهةً بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الوقائية وضع الملصقات الأرضية داخل المنشآت للتذكير بالتباعد الجسدي بين الأفراد، وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

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23:49ت م

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